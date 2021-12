Liberan carretera en Crescencio Morales

Adelantó que las mesas de diálogo continuarán la semana que entra, hizo un llamado a los inconformes a no afectar a terceros con los bloqueos carreteros y dijo reprobar los hechos violentos que se suscitaron ayer.

“No queremos violencia en el municipio, con violencia no se soluciona nada, por eso invitamos a las comunidades al diálogo para llegar a un entendimiento”, añadió.

Mimorelia.com ha estado solicitando entrevista desde el pasado jueves con el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, pero ésta no se ha concretado. No obstante, en entrevistas anteriores el edil ha manifestado no tener postura a favor de alguien, pero señaló que “las instituciones no deben generar este tipo de problemáticas”, en alusión al Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Aunque dijo no estar a favor de ningún grupo, realizó señalamientos que coinciden con los de los habitantes que están en contra de la resolución de IEM que dio a la comunidad de Crescencio Morales el derecho a autogobernarse y ejercer 30 millones de pesos del presupuesto de Zitácuaro, recurso que ya no administrará el Ayuntamiento.

“Nosotros reconocemos lo de Donaciano Ojea, pero lo demás no se dio bajo un proceso democrático y con mucha falta de información. No queremos que esto afecte a los ciudadanos y el que pague los platos rotos sea el municipio, y sobre todo los habitantes que se trasladan a la Ciudad de México”, agregó en aquel momento.

AC