Liberan carretera Apatzingán–Tepalcatepec tras bloqueo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó la liberación total del bloqueo con llantas registrado en la carretera Apatzingán–Tepalcatepec a la altura del municipio de Buenavista, restableciendo la circulación de manera normal y sin riesgo para la población.
Los bloqueos fueron por parte de familiares de al menos cuatro jóvenes desaparecidos, demandan que sus seres queridos sean encontrados con vida y regresados a sus hogares.
Los inconformes colocaron diversos objetos e incendiaron neumáticos sobre la vialidad para impedir el paso de los automovilistas.
Durante la manifestación, los participantes portaban cartulinas con los nombres de algunas de las personas desaparecidas: José Arturo A., de 24 años de edad; Isaías P., de 30 años; Cristofer Q., de 16 años; y José Arturo H., de 42 años.
RPO