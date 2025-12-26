Liberan carretera Apatzingán–Tepalcatepec tras bloqueo

Los bloqueos fueron por parte de familiares de al menos cuatro jóvenes desaparecidos, demandan que sus seres queridos sean encontrados con vida y regresados a sus hogares.

Los inconformes colocaron diversos objetos e incendiaron neumáticos sobre la vialidad para impedir el paso de los automovilistas.

Durante la manifestación, los participantes portaban cartulinas con los nombres de algunas de las personas desaparecidas: José Arturo A., de 24 años de edad; Isaías P., de 30 años; Cristofer Q., de 16 años; y José Arturo H., de 42 años.