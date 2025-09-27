Liberan a hermano de la senadora Araceli Saucedo tras secuestro exprés en Opopeo

Según los reportes, alrededor de las 11:30 horas de este sábado, un ciudadano alertó sobre la presencia de tres hombres armados y una mujer, quienes llegaron a bordo de un Jetta negro al exterior de la vivienda del afectado, ubicada a un costado de la carretera a Pátzcuaro. Los individuos obligaron a Fernando a abordar su propio vehículo Jeep y se lo llevaron con rumbo desconocido.