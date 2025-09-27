Liberan a hermano de la senadora Araceli Saucedo tras secuestro exprés en Opopeo

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Sujetos armados privaron de la libertad a Fernando Sucedo, hermano de la senadora Araceli Sucedo, en hechos ocurridos en la población de Opopeo, municipio de Salvador Escalante. De acuerdo con fuentes policiales, horas más tarde la víctima fue liberada por sus captores.
Según los reportes, alrededor de las 11:30 horas de este sábado, un ciudadano alertó sobre la presencia de tres hombres armados y una mujer, quienes llegaron a bordo de un Jetta negro al exterior de la vivienda del afectado, ubicada a un costado de la carretera a Pátzcuaro. Los individuos obligaron a Fernando a abordar su propio vehículo Jeep y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Tras varias horas de búsqueda por parte de los uniformados, se confirmó que los delincuentes liberaron al hermano de la legisladora. Hasta el momento, se desconoce si la parte ofendida ha presentado la denuncia correspondiente; sin embargo, se espera que la autoridad competente realice las investigaciones necesarias.
mrh