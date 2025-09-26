Liberan a 38 miembros de la Luz del Mundo detenidos en Vista Hermosa; juez consideró ilegal su detención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez de control federal con sede en Morelia ordenó la liberación de 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, luego de considerar ilegal su detención durante un operativo realizado en un campamento de adiestramiento en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

Durante la audiencia de imputación, el juzgador determinó que elementos de fuerzas federales y de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaron al inmueble sin una orden de cateo, lo cual invalida el procedimiento y, por tanto, los arrestos.

Entre los detenidos se encontraba un ciudadano estadounidense. Las autoridades federales argumentaban que los feligreses formaban parte de una supuesta guardia secreta destinada a proteger a los altos mandos de La Luz del Mundo, organización religiosa con sede principal en el estado de Jalisco.