Liberan 100 mil alevines de tilapia en Presa de La Villita de Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial del Pescador, la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán realizó la siembra de 100 mil alevines de tilapia en la Presa de La Villita, en el municipio de Lázaro Cárdenas, como parte del programa permanente de repoblamiento destinado a fortalecer la actividad pesquera en el estado.

Los alevines utilizados son provenientes del Centro Tecnológico de Producción, Capacitación e Investigación Pesquera y Acuícola de Michoacán (Cetaem), el centro de acuacultura más importante de la región, cuya labor es fundamental para garantizar organismos de alta calidad destinados al repoblamiento de los cuerpos de agua del estado.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, para atender de manera directa a las comunidades pesqueras y asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.