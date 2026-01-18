Leyendas del futbol internacional promueven las bellezas de Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las leyendas del futbol que marcaron historia en Michoacán llegaron a Morelia para enfrentarse en un duelo amistoso contra el Barcelona en el Estadio Morelos, que dejó el triunfo a los rojiamarillos 2-1.

Previo a este encuentro que revivió la nostalgia y la pasión por el balompié, diversos futbolistas y el director técnico Rubén Omar Romano expresaron su entusiasmo por visitar el estado. Destacaron las riquezas naturales, gastronómicas e históricas de Michoacán, resaltando especialmente el ambiente familiar que prevalece en la entidad. Los testimonios fueron compartidos a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo (Sectur).

“Me gusta mucho la Catedral, la comida que siempre estando en la Ciudad de México extraño. Visitar a la Mariposa Monarca fue una experiencia familiar increíble”, comentó el ex lateral derecho Joaquín “Shaggy” Martínez.