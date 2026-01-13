Ley Silla obligará a empresarios a invertir en mobiliario y reorganizar espacios laborales: abogado laborista

Rodríguez Vera fue enfático al señalar que esta obligación va más allá de una simple compra, pues implica una reorganización de las áreas de trabajo. El abogado, quien previamente mencionó el reto de las 40 horas, ahora pone el foco en este nuevo requerimiento:

"Esta ley que consideramos que ni es ley ni es silla, pues también causa impacto porque esto va a implicar que algunas empresas tengan que readecuar sus espacios de trabajo para dejarles espacios a sus trabajadores, acorde a la naturaleza de la empresa."

El gran desafío que vislumbra el especialista radica en la informalidad. Mientras que las empresas grandes y formales suelen contar con comisiones internas de seguridad e higiene, encargadas de fiscalizar y asegurar el cumplimiento, una gran parte del tejido empresarial michoacano opera sin estas estructuras. Esto deja a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad, donde el derecho al descanso se exige, pero el empleador no está preparado para cumplir.