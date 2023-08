Ley Orgánica de la UMSNH no permite a egresados ser parte del Consejo Universitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier Cervantes Rodríguez, secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), informó que tres exalumnos, que eran representantes de alumnos en el Consejo Universitario se niegan a irse y quieren permanecer en el cargo, cuando de acuerdo con la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios ya no pueden continuar.

Se trata de los egresados de: Salud Publica, María Fernanda Sánchez Aguilar; de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Karla Alejandra Contreras Álvarez; y de la Preparatoria número 2, Pascual Ortiz Rubio, Yaritzi Ximena García Sánchez, quienes se ampararon legalmente para seguir como consejeros estudiantiles al interior del organismo.

Sin embargo, el funcionario universitario enfatizó que esta situación contradice la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, marco jurídico supremo, que “es muy claro” al señalar que los egresados ya no son alumnos y por lo tanto, ellos, no pueden representar al estudiantado, y a la par ellos estarían contraviniendo la legalidad al impedirles a sus representantes acceder al cargo.

El Artículo 26, fracción III de la Ley Orgánica de la UMSNH dice que para ser consejero alumno será necesario cumplir algunos requisitos entre ellos, “ser alumno regular y haber aprobado los dos años anteriores”, por lo que la condición de egresados hace que de inicio ya no sean alumnos porque ya terminaron su programa educativo.

Asimismo, dijo que el Artículo 13, fracción III del Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios, dice a la letra que para ser representante alumno se requiere: “no haber sido reprobado en la escuela, facultad, instituto o unidad profesional, ni haber concluido sus estudios”.

De acuerdo con una opinión jurídica presentada por el secretario General, “se observa de los numerales antes citados que para poder ser consejero universitario se tiene que tener el carácter de alumno, es decir se debe estar cursando en el momento que desempeña su puesto al interior de tal órgano colegiado el programa académico de la escuela, facultad instituto o unidad profesional en la que se encuentra inscrito y a la que representa de manera que una vez que concluye su programa éste ya no cumple con el requisito señalado en la última de las fracciones indicadas puesto que ahora cuenta con el carácter de egresado”.

Agrega que “en la inteligencia de que, atento a tales disposiciones en caso de que el alumno pretendiera inscribirse a un programa de licenciatura o posgrado para seguir fungiendo como consejero universitario, tendría que someter de nueva cuenta su aspiración al proceso correspondiente, ya que es un nivel académico distinto al que fue elegido, al que representaría en su cargo”.

Cervantes Rodríguez aseveró que no se niega la voz a los estudiantes como se ha querido demostrar por parte de las personas antes nombradas, “en el caso de ellos su suplente ya está activo en el Consejo Universitario pues el lunes se les tomó protesta para que hicieran uso de sus derechos, y si no se los damos, estaríamos violentado ese derecho porque ante la ausencia del titular entra en actividades el suplente”.

Añadió que si se quedaran, estarían violentando los derechos de los consejeros suplentes porque ellos toman la voz y el voto de su comunidad, y que cuando los suplentes concluyan sus estudios, la ley pide convocar a elecciones del consejero universitario, titular y suplente.

También el pasado lunes, a los consejeros que ya son egresados se les entregó un reconocimiento a 5 de 11 consejeros porque los demás no asistieron, entre ellos las tres personas que se ampararon.

El Consejo Universitario está integrado con un total de 128 representantes: Rectora, secretario General (sólo con derecho a voz); tres representantes de cada una de las 40 dependencias académicas, (director, consejero profesor y consejero alumno); así como directores de las unidades profesionales (Uruapan, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Huetamo); de los sindicatos; de los representantes de casas del estudiante; y de la Sociedad de Exalumnos (sólo con derecho a voz).

El secretario General confirmó que actualmente se les desconoce como representantes estudiantiles y expuso que los consejeros suplentes podrían también generar un amparo para “asistir a su derecho como consejeros suplentes y que son alumnos regulares” toda vez que las otras personas al no estar al interior de las dependencias, desconocerían las actividades o las problemáticas que se presentaran.

“Ellos no son ya alumnos, son ex alumnos”, por lo que asiste el derecho al Consejo Universitario de negarles la representación, y aclaró que los alumnos sí están representados, tienen voz y voto en sus consejeros universitarios suplentes y que éstos tienen todos los derechos para representarlos ante el máximo órgano, lo anterior porque los ex consejeros han querido argumentar que no quieren acallar a los estudiantes, cuando esto no es así, concluyó.

