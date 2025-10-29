"Ley Mauricio": justicia, pendiente a un año del crimen del periodista en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año del asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, el 29 de octubre de 2024 en Uruapan, el colectivo #NiUnoMás Michoacán mantiene viva su memoria con la iniciativa "Ley Mauricio", presentada en abril de 2025 ante el Congreso local.

Mauricio Solís, fundador de Minuto x Minuto Michoacán, fue baleado en el centro de Uruapan, un crimen que simboliza la vulnerabilidad de la prensa en la entidad.