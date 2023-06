Ley de Movilidad atenderá las necesidades diarias de los ciudadanos: Sedum

“Le damos más fuerza a estas peticiones del día a día, desde que salimos de nuestras casas, que no tenemos una parada digna y segura para esperar nuestro transporte público, vamos en una vialidad que no tiene amplias banquetas, no tiene rampas que nos permitan poder subir y bajar en una silla de ruedas (...) buscamos tener toda una infraestructura segura”.