Ley de Justicia Cívica de Michoacán no es para recaudar: Hugo Anaya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado del PAN, Hugo Anaya Ávila, impulsor de la iniciativa para la creación de la Ley de Justicia Cívica de Michoacán, aclaró que, la nueva norma -aprobada este jueves en el Congreso- no tiene la finalidad de recaudar impuestos a través de la aplicación de multas por faltas administrativas en los municipios.

Si bien, el panista reconoció una "recaudación intrínseca" en la nueva norma, resaltó, se trata de poner orden en la convivencia entre los habitantes, y generar una disminución de los delitos.

"La recaudación viene intrínseca en que cometemos falta y las tenemos que cumplir, pero si podemos llegar a un punto social en el que respetáramos la ley y no tuviéramos que pagar ninguna multa, eso se vería reflejado en la convivencia diaria; no somos muy buenos para seguir la ley y vamos a pagar infracciones y eso le permitirá al municipio tener un ingreso que podrá destinarlo al mismo tema de seguridad, pero sí recalcar que la intención principal no es que sea recaudatoria, sino que demos orden, seguridad a los ciudadanos y poco a poco ir reduciendo los índices delictivos del estado".

Y es que, en la Ley de Justicia Cívica del Estado, se establecen multas económicas a los infractores que van desde 5 a 100 veces el valor de la UMA, dinero que se quedaría en las arcas municipales.

En entrevista, el legislador resaltó que, la norma estatal brinda a los ayuntamientos el marco jurídico para la implementación de juzgados cívicos, y para ella, se contempló en el dictamen destinar el 10% del presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP).

Sobre lo anterior, Anaya Ávila detalló, se calcula serán alrededor de 30 millones de pesos de los más de 300 millones entre la partida federal y estatal que contiene el FASP para Michoacán en el 2024.

Para alcanzar los objetivos anteriores, el panista recordó, en el dictamen aprobado en lo general y lo particular, se establecieron 180 para que todos los municipios michoacanos cuenten con sus juzgados cívicos, teniendo como punta de lanza Morelia, pues en la capital este modelo de justicia inició hace cuatro años.