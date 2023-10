Ley de Búsqueda para Michoacán fortalecerá trabajos de la CBPM, reconoce comisionado

Sabemos que en materia de búsqueda no hay presupuesto que alcance, pero de alguna manera esto lo viene a fortalecer y va a permitir genera una estabilidad administrativa, generar un compromiso mucho más empático en el tema de la profesionalización del personal, que no haya improvisaciones: no es cualquier persona la que debe de estar buscando. Sí viene a fortalecer en muchas medidas el trabajo de la comisión y la protección hacia las víctimas"

Alfredo Tapia Navarrete