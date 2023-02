Ley contra violencia vicaría da esperanza a Claudia de recuperar a su hijo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la aprobación de la reforma al Código Penal de Michoacán para considerar como delito la violencia vicaría, Claudia Liliana Fuentes Ramírez tiene una esperanza de recuperar a su hijo de 4 años, a quien desde hace 9 meses tiene que ver en un centro de convivencia ante, lo que denuncia, son una serie de irregularidades e influyentismo.

Claudia cuenta como desde junio no tiene a su hijo, un pequeñito de nombre Miguel Alexander, quien vivió con ella toda vida pues durante 4 años fue mamá autónoma, sin embargo, "prestó" al niño a su exsuegra supuestamente para pasar el Día del Padre y ya no le fue devuelto.

"Así fue la sustracción, yo les presté al niño para que pudiera pasar la convivencia y ya jamás me lo regresaron. Estoy viviendo un calvario porque ya no sé que hacer, me denegaron testigos y todas las pruebas me las desechan. No sé cómo está en un centro de convivencia cuando yo tenía a mi niño viviendo conmigo durante 4 años", dijo.

De la sustracción acusa a su expareja y empleado del Ayuntamiento de Morelia, sobre, quien dice, actuó por venganza contra ella y quien asegura hizo uso de influyentismo para conseguir una custodia provisional a su favor.

Claudia mencionó que sólo puede convivir con su hijo 2 horas a la semana, en un centro sin atención psicológica y en malas condiciones de higiene.

Sobre la justificación para la custodia, asegura que el argumento fue que ella por propia voluntad entregó a su hijo a la familia de su expareja, pese a que ella se encargó sola del pequeño Miguel desde que nació y hasta que se lo arrebataron.

Para Claudia Liliana, la ley contra la violencia vicaria significa una esperanza en su vida:

"Con esta ley puedo ver una posibilidad de recuperar a mi hijo; a estas alturas del proceso yo sentía que ya no lo podría tener pero ahora me siento protegida para que se haga justicia".

