Les dictan 11 años de cárcel por "cobrar piso" a empresa en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 11 años de prisión contra dos hombres, responsables de extorsionar a un empresario de Uruapan, hechos ocurridos en el año 2023.

El 22 de junio de ese año, Juan Pablo L. y Elías Marthel L. acudieron a la empresa para dejar –con el empleado de seguridad- un aviso que hacía referencia a que tenían que comunicarse a un número telefónico o de lo contrario causarían daños.

El 28 de ese mismo mes y año, los individuos regresaron y realizaron disparos de arma de fuego contra un camión que se encontraba estacionado por fuera del negocio, propiedad de la compañía, razón por la que la víctima comenzó a negociar el pago de “cobro de piso”, mismo que fue pagado mensualmente, durante un año.

Al conocer sobre estos hechos, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), realizó tareas de investigación e implementó una acción operativa en dicha empresa, donde realizaron la detención de Juan Pablo L., y Elías Marthel L., cuando cobraban el pago de la extorsión. Posteriormente fueron vinculados a proceso.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a los acusados a 11 años de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño.

rmr