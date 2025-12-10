Lenteja michoacana se venderá en 25 mil tiendas del Bienestar en todo el país: Sader

Se destacó que Michoacán es el principal productor de lenteja en el país, un liderazgo que se consolida con la comercialización de más de 550 toneladas provenientes de pequeñas y pequeños productores. Estas toneladas están siendo empacadas y saldrán a la venta a finales de enero de 2026 con una imagen renovada.

Albores González resaltó que se está apoyando a veintitrés pequeños productores del Bajío michoacano con la compra de su producción, precisando que es lenteja de excelente calidad y alto valor nutricional, también informó que hasta el momento, se ha comprado la cantidad de 30 toneladas que se encuentran en los centros de acopio de la capital michoacana.