Legitimidad del voto popular fortalece la judicatura michoacana: Jueza Lorena Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Licenciada Lorena Bedolla Ponce, quien recientemente asumió como jueza en materia familiar del Poder Judicial de Michoacán afirmó que, su designación está respaldada con el voto popular de la ciudadanía.

“Vivimos un instante trascendental donde, gracias al respaldo del voto ciudadano, asumimos esta encomienda con profunda responsabilidad, aportando nuestra experiencia, pues considero que la legitimidad reside precisamente en el voto. Llegamos a este puesto a través del sufragio, mediante un proceso que ha sido minuciosamente examinado por diversas instancias, lo que le confiere una total legitimidad”.

La elección del 1 de junio de 2025 renovó 109 cargos judiciales con un periodo de 8 años hasta 2033, siendo el primero en Michoacán tras la reforma constitucional federal de septiembre de 2024, que instauró la votación popular para jueces.