Legislar sin prisas y a conciencia en el segundo año legislativo, exhorta Adriana Campos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la sesión de arranque del segundo año legislativo de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Campos Huirache, exhortó a legislar con templanza y responsabilidad, escuchando a todas las fuerzas políticas y respetando la pluralidad.

“El comienzo de este segundo año de labores, representa una oportunidad para replantear hacia donde vamos, que estamos haciendo bien y en donde hay que corregir el rumbo, legislar sin prisas y a conciencia, escuchando a todas las fuerzas políticas aquí representadas, respeto a la pluralidad, conciliando y buscando coincidencias, respetando los lineamientos establecidos en los procesos legislativos basándonos en la Ley, con responsabilidad en su aplicación, al ser quienes la elaboramos, obligados estamos a ello”, afirmó Campos en su intervención.

La diputada del PRI enumeró los retos pendientes: la población demanda vivir en paz, con libertad para salir a las calles sin miedo; las mujeres claman regresar a casa sin temor; la pobreza persiste en muchos hogares; las niñas y niños deben tener acceso a educación de calidad; en clínicas y hospitales no deben faltar medicamentos; carreteras y caminos deben ser transitables; pueblos indígenas deben ser tratados con igualdad, respetando sus usos y costumbres; y los migrantes merecen un trato digno.

Campos Huirache destacó también la importancia de los vínculos con Estados Unidos para diseñar estrategias que garanticen un trato humano a los migrantes michoacanos.

La bancada priista, con dos integrantes, buscará tender puentes con los otros poderes para generar mejoras normativas para el segundo año, adelantó la diputada.

La legisladora propuso dictaminar pendientes en comisiones, como salas de lactancia en instituciones, centros de atención animal en municipios, y apoyos económicos para mujeres con cáncer, incluyendo guarderías para sus hijos. Estas iniciativas, presentadas en la primera mitad de la legislatura, esperan avanzar en este periodo, en un Congreso donde Morena y aliados tienen 25 de 40 curules.

