Legisladores federales de Michoacán se suman a la lucha del Poder Judicial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los diputados federales del PRD y PRI, Mauricio Prieto y Roberto Carlos García, coincidieron en que el asunto de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se resolverá en la Suprema Corte de Justicia a favor de los trabajadores.

Lo anterior, lo señalaron en el marco de la marcha que este domingo se llevó a cabo en la capital del estado, como parte de la movilización nacional de los trabajadores, que, aseguran, sus derechos laborales y prestaciones se ven trastocados con la desaparición de esos fondos.

En ese sentido, el diputado Roberto Carlos confió en que debido a que no se han respetado los procedimientos, la decisión de los legisladores se podría echar abajo desde la Suprema Corte. “Recordemos que no han sido cuidadosos con los procedimientos y lo que ha sancionado el Poder Judicial en todas las acciones de controversia que se han promovido son el no respeto al proceso legislativo”, afirmó.

A su vez, el diputado Mauricio Prieto se mostró optimista al asegurar que el asunto podría quedar resuelto antes de terminar el año y explicó que su presencia en la movilización es para visibilizar que los que se ven afectados con la desaparición de los fideicomisos no son los magistrados, si no la base trabajadora.

Por otro lado, Roberto Carlos López puntualizó que más allá de la eliminación de estos fondos, “el tema central es saber para qué quieren los fideicomisos”, en qué se estarán destinando.

Finalmente, el legislador Mauricio Prieto consideró que el actuar del Poder Judicial, sobre todo en los últimos años, “ha dado estabilidad política y jurídica en el país, ante el autoritarismo del presidente”.

gtr