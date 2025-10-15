Le dan 12 años de cárcel por violar a su sobrina en Contepec, Michoacán

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra de Jonathan G., responsable de violación cometido en agravio de su sobrina en el municipio de Contepec.

De acuerdo a las constancias de la carpeta de investigación, el 12 de febrero de 2019, Jonathan G. llevó a la víctima, de 11 años de edad, a una vivienda abandonada, lugar en el que la atacó sexualmente.

De igual manera, el 28 de abril de 2024, atacó sexualmente a la adolescente cuando se encontraban en su domicilio, ubicado en el citado municipio.

Estos hechos fueron denunciados, por lo que la Fiscalía Regional de Zitácuaro inició las actuaciones que permitieron obtener de un Juez de Control una orden de aprehensión en contra de Jonathan G., la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación. Posteriormente un Juez de Control resolvió su vinculación a proceso.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar al imputado a 12 años de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño, por su responsabilidad en el delito de violación agravada.