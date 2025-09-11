Le dan 100 años de cárcel por secuestrar a una estudiante, en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 100 años de prisión en contra de Miguel Ángel “N”, al acreditarse su plena responsabilidad en el secuestro agravado de una estudiante de 22 años de edad, ocurrido en el municipio de Uruapan.

En Juicio Oral se demostró que, el 4 de mayo de 2021, la víctima se encontraba durmiendo en su domicilio ubicado en la colonia San Juan Evangelista, cuando el sentenciado la privó de la libertad y la obligó a subir a un vehículo marca Honda HRV, color gris, en el que fue trasladada y mantenida en cautiverio durante varios días.

Durante este tiempo, la víctima fue agredida sexualmente y sus familiares fueron contactados por Miguel Ángel “N”, quien, exigió el pago de 3 millones de pesos a cambio de su liberación, además de realizar amenazas contra su vida. Como parte de las negociaciones, se efectuaron dos pagos envíos desde Estados Unidos por 1 mil 500 dólares.

El 13 de mayo de 2021, en un operativo realizado en la caseta de Taretan, elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) detuvieron a Miguel Ángel “N”, quien mantenía a la víctima privada de la libertad dentro del vehículo utilizado en el hecho.

En audiencia de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió dictar fallo condenatorio en su contra y lo sentenció a 100 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño.

