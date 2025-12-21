Le da 24 años de prisión a responsable de dos robos de vehículo, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 24 años de prisión y el pago de la reparación del daño en contra de David Eduardo G., al acreditar su responsabilidad en el delito de robo de vehículo, cometido en dos hechos distintos en esta ciudad.

En el juicio oral, el agente del Ministerio Público demostró que el 3 de noviembre de 2021, el acusado despojó a la víctima de una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar, luego de amenazarla con un arma de fuego, cuando se encontraban sobre la avenida Del Campestre, donde presuntamente realizaban una prueba del vehículo con motivo de una supuesta compraventa.

Así mismo, se acreditó que el 28 de julio de 2023, las víctimas se disponían a abordar su camioneta marca Toyota, color gris, sobre la calle Carpinteros de Paracho, en la colonia Vasco de Quiroga, cuando fueron interceptadas por dos personas, quienes las amagaron con armas de fuego para obligarlas a descender de la unidad y dejar las llaves en el interior, para posteriormente huir a bordo del vehículo.

Ambos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, que inició las investigaciones correspondientes, mismas que permitieron obtener datos de prueba suficientes para establecer la participación de David Eduardo G., quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión y posteriormente vinculado a proceso.

Una vez concluido el desahogo de pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y emitió una pena de 12 años de prisión por cada hecho, además del pago de la reparación del daño.

