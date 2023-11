Laura pone en alto a Michoacán con su talento en alfarería; gana máximo premio nacional

Por ello, y su encanto que te transporta a una tarde cálida por las comunidades michoacanas, fue la mejor de entre mil 546 piezas que se inscribieron en las ramas de textilería, alfarería y cerámica libres de plomo, fibras vegetales, maque y laca, madera tallada, máscaras, metalistería, pintura popular, mobiliario, miniaturas, juguetería, cartonería y papel, instrumentos musicales, cantería y lapidaria, cerería, vidrio, talabartería y materiales diversos.

Durante la ceremonia de premiación, Laura se mostró emocionada por su victoria. "Me siento feliz de haber ganado este premio, Dios me dio la bendición de saber hacer estas piezas y es la primera vez que gano un premio tan grande, ya que solo he tenido reconocimientos de primero, segundo y tercer lugar", dijo con su voz entrecortada por los nervios al ver un público tan extenso conformado por los mejores artesanos del país, al momento de recibir su reconocimiento.

Esta michoacana compitió con artesanos de 26 estados del país y 27 pueblos indígenas, certamen que por primera vez salió de Ciudad de México y se realizó en Michoacán, teniendo como escenario el majestuoso Palacio Clavijero de Morelia.