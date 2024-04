Latente, estallido a huelga del STASPE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Antonio Ferreyra Piñón, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), informó que el estallido a huelga para este 2 de mayo es latente, luego de no llegar a acuerdos con la autoridad estatal, principalmente en temas administrativos que tienen que ver con el manejo del escalafón y las licencias para las y los trabajadores, además de recordar que se mantiene el plantón en la Comisión Forestal (Cofom), desde hace 5 meses.

“Lo que nos manifiestan los representantes sindicales es que los trabajadores en el extremo están en la idea de irnos a huelga en el afán de defender esta situación, porque no vamos a poner en riesgo nuestro escalafón por un capricho de alguien”, explicó el líder sindical en entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM.

Ferreyra Piñón recordó que la semana pasada se tuvo una asamblea en la que se aprobó una parte del ofrecimiento de la autoridad, sin embargo, puntualizó, el Ejecutivo no ha hecho caso de los planteamientos del sindicato en el tema administrativo.

“Nos reunimos con quien designó el gobierno del estado para sentarnos a revisar esas cuestiones que tienen que ver con el tema de las vacaciones por la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el tema del escalafón y algunas licencias que tenemos derecho en el sindicato para apoyar a compañeros, sobre todo, por la mala atención que estamos recibiendo en el Seguro Social y que no les dan incapacidad a los trabajadores cuando los compañeros están en malas condiciones de y no se pueden presentar a trabajar”, explicó.

Sin embargo, explicó que ante la negativa del representante del Gobierno del Estado, el sindicato optó por levantarse de la mesa de negociación de manera temporal, ya que, dijo, consideran que el Ejecutivo quiere quitarle al sindicato el manejo del escalafón y afectaría los ascensos de las y los trabajadores.

“Ellos querían quitarnos ese derecho, el que puedan asignar de manera arbitraria y libre las plazas que nos corresponde ocupar a nosotros como un ascenso escalafonario, como un reconocimiento al trabajo de nuestros compañeros y que lamentablemente hay funcionarios que han querido hacer esto, hasta ahorita no han podido hacerlo, nosotros tenemos trabajando el tema del escalafón más de 20 años como para que ahora venga la autoridad a querernos imponer otra situación. Mis compañeros ya no tendrían la posibilidad de ascender y nosotros no podemos permitir que se nos quite ese derecho”, enfatizó.

Antonio Ferreyra agregó que son alrededor de 60 plazas las que no se han podido “destrabar” ante la negativa de la autoridad: “Tenemos pendientes alrededor de 60 plazas que estarían en esa condición, que no se han podido destrabar por esta idea de alguien de gobierno del Estado, esperemos poder llegar a un acuerdo y seguir manteniendo este apoyo para nuestros compañeros”.

En cuanto a las licencias afirmó que la autoridad plantea dos por dependencia, cifra que consideró insuficiente al recordar que el sindicato tiene presencia en todo el estado. Esta especie de permisos, explicó, entre otras cosas ayudan a los trabajadores a recibir su atención médica ante las problemáticas que enfrentan las y los trabajadores al querer atenderse en el Seguro Social y recibir atención meses después de lo solicitado.

“No hemos recibido en esta parte realmente apoyo del gobierno del estado para exigirle al Seguro Social que se nos dé una buena atención, que es un tema que también tendremos que abordar en otro momento para que también gobierno del estado tome su papel como patrón y que se sume a defender esta parte con los trabajadores”.

El líder sindical agregó que esperan en las próximas horas una reunión con la autoridad a fin de avanzar en la negociación; sin embargo, recordó, también hay temas que se vienen arrastrando desde hace meses como es la problemática al interior de la Cofom, dependencia en la que desde hace 5 meses el sindicato mantiene un plantón por supuestos abusos de la autoridad de este lugar por lo que su petición es la destitución del titular, Rosendo Caro.

“Nosotros lo que menos queremos es estar en esta situación, yo creo que a nadie le conviene irnos a huelga, pero también hay que recordar que las otras dos veces que nos fuimos a huelga fue por desacuerdos que tuvimos con funcionarios del gobierno del estado y que también no hay que dejar de ver que tenemos 5 meses, ayer cumplimos 5 meses en plantón en la Cofom, por un capricho del gobernador o no sé quién, de no remover a Rosendo Caro y que el 1 de mayo estaremos dando a conocer parte de las mentiras que Rosendo Caro le está diciendo al gobernador y éste está solapando”, concluyó.