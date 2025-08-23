Las y los migrantes michoacanos en Estados Unidos son una gran fuerza y cuentan con nuestro apoyo: Celeste Ascencio

Todo con el fin de escuchar de manera directa y conocer cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las y los migrantes michoacanos en esta demarcación, dadas las recientes políticas y discurso del Gobierno de Estados Unidos que constantemente les amenaza y estigmatiza.

La Senadora por Michoacán expresó a la comunidad michoacana en Chicago "que sepan que en México tienen verdaderas y verdaderos representantes. Que somos gente del pueblo, de territorio, que nos interesa escuchar y saber qué es lo que están sintiendo y trabajar de manera coordinada de aquí hacia adelante".

Celeste Ascencio complementó "Me llevo más fuerte el compromiso de trabajar por la población migrante. Reconocer toda la fortaleza que se tiene en Chicago, para nada son una carga, sino todo lo contrario, una gran fuerza productiva" enfatízó.