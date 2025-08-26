Las políticas públicas de Michoacán tienen el sello humanista: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una gran asistencia y una cálida cercanía con la base morenista de Morelia, se realizó el conversatorio con la participación de Gaby Molina, Gladyz Butanda, Rogelio Zarazúa y Luis Navarro, quienes compartieron reflexiones y experiencias sobre las políticas públicas que hoy están transformando la vida de miles de familias michoacanas.

El evento fue un espacio de diálogo abierto con la militancia y la ciudadanía, donde se reafirmó el compromiso de seguir construyendo un gobierno cercano a la gente, transparente y con vocación social.

Durante su intervención, Luis Navarro expresó:

"Nos sentimos comprometidos con el proyecto de transformación que vive México. Cada peso que se invierte en nuestro estado tiene ese sentido: el del humanismo y el apoyo a quienes más lo necesitan. Detrás de cada obra hay seres humanos, personas que ven cómo sus problemas se resuelven. Nuestras políticas públicas nos comprometen con la transformación y en eso creemos".