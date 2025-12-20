Las playas de Michoacán están listas para recibirte este fin de año: SSM

Las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, llevaron a cabo la toma y análisis de muestras de agua de mar en las playas de mayor afluencia del país. Los resultados confirmaron que las playas de Michoacán cumplen con el criterio de calidad microbiológica establecido por la Organización Mundial de la Salud.

La SSM exhorta a la población a disfrutar de las playas de manera responsable, mantener la limpieza de estos espacios naturales y atender las recomendaciones sanitarias, así como a consultar la información actualizada sobre la calidad del agua de mar a través de la aplicación móvil “Playas Mx” y los canales oficiales.

Con estas acciones, la SSM refrenda su compromiso con la protección de la salud de la población y con el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria en beneficio de quienes visitan las playas de Michoacán durante esta temporada vacacional.

mrh