‘Las novias del sol ya están aquí’: hijo de Homero Gómez reporta alta presencia de mariposas monarca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mariposa monarca ya se deja ver en grandes cantidades en el Santuario El Rosario, en el municipio de Ocampo, Michoacán, incluso antes del inicio oficial de la temporada, que arranca el próximo 22 de noviembre.
En un video compartido en la red social TikTok, el hijo del activista ambiental Homero Gómez González expresó su emoción al observar una gran cantidad de mariposas en el bosque:
“Las mariposas monarca, las novias del sol, el alma de los muertos, ya están aquí en el santuario El Rosario”, afirmó.
Durante su recorrido realizado este viernes 7 de noviembre de 2025, señaló que hacía varios años que no presenciaba tanta mariposa a estas alturas de la temporada, lo que podría anticipar una migración más numerosa que en años recientes.
También comentó que ha recibido reportes positivos sobre la ruta migratoria:
“Me reportan más que viene todavía por toda la ruta migratoria. Esperemos algunas semanas para que la mariposa termine de establecerse en el bosque y ver qué tanta población podemos tener.”
Finalmente, extendió una invitación al público a visitar el santuario ubicado en la comunidad de El Rosario, que ya se encuentra abierto al turismo:
“Abrimos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos.”
