‘Las novias del sol ya están aquí’: hijo de Homero Gómez reporta alta presencia de mariposas monarca

Durante su recorrido realizado este viernes 7 de noviembre de 2025, señaló que hacía varios años que no presenciaba tanta mariposa a estas alturas de la temporada, lo que podría anticipar una migración más numerosa que en años recientes.

También comentó que ha recibido reportes positivos sobre la ruta migratoria:

“Me reportan más que viene todavía por toda la ruta migratoria. Esperemos algunas semanas para que la mariposa termine de establecerse en el bosque y ver qué tanta población podemos tener.”

Finalmente, extendió una invitación al público a visitar el santuario ubicado en la comunidad de El Rosario, que ya se encuentra abierto al turismo:

“Abrimos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos.”

