Las mujeres que integramos la Comisión de Gobernación, unidas, le rendimos cuentas a Michoacán

Esta comisión, no solo me ha hecho crecer, esta comisión también me ha hecho saber que a las mujeres michoacanas nos sostiene una historia de lucha, de satisfacciones, de mucho trabajo y sobre todo de mucho esfuerzo y he podido también corroborar que en el Congreso de Michoacán las mujeres estamos perfectamente preparadas para sacar adelante los temas por difícil que éstos sean”

Lariza Pérez