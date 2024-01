Las instancias estamos obligadas a reformar en pro de las mujeres: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras las leyes michoacanas no tengan perspectiva de género, las instituciones están obligadas a generar reformas en beneficio de las mujeres, señaló la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Carolina Rangel Gracida, esto ante la intención de aumentar las penas de cárcel en el delito de abuso sexual, propuesta anunciada por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista con MIMORELIA.COM, la funcionaria confió en que el aumento de las sanciones de prisión inhiba y disminuya el abuso sexual en Michoacán, delito que afirmó, es uno de los que menos se denuncian al tratarse de una acción que realizan personas cercanas a las víctimas y en espacios "de confianza" como las escuelas o en el seno del hogar.

"Buscamos que quienes abusan de niños, niñas, adolescentes y mujeres entiendan que es un delito que no se puede pasar por alto. Uno de los principales delitos que suelen no denunciarse es el tema del abuso sexual, porque suelen cometerse por alguien cercano o lamentablemente muchas veces los niños no tienen identificado que están viviendo este abuso, no identifican todavía que hay una situación incorrecta si hay un tocamiento de sus genitales".

Rangel Gracida reconoció a Michoacán como uno de los estados con las penas más bajas en el delito de abuso sexual, de ahí la intención desde el Poder Ejecutivo para modificar las leyes michoacanas, propuesta en la cual se encuentra trabajando la Seimujer, para ser presentada ante el Congreso de Michoacán, una vez que comience el tercer año legislativo de la LXXV Legislatura.

Para la funcionaria, es responsabilidad de las instancias que atienen a las mujeres a reformar las normas, mientras estas no cuenten con perspectiva de género:

"Las instancias que atendemos a las mujeres tenemos sí o sí que reformar las leyes, mientras no existan leyes con perspectiva de género, hay penas más amplias para el robo de ganado, que para el abuso sexual. Si bien nuestras leyes no nos habían estado defendiendo o no habían estado del lado de las mujeres, a nosotras como autoridades nos corresponde; como Ejecutivo tenemos la autoridad y la responsabilidad moral de hacer toda esta revisión de estas reformas".

Marco legal actual y las modificaciones propuestas

Actualmente en el Código Penal de Michoacán, el abuso sexual se encuentra contenido en los delitos contra el libre desarrollo de la salud y libertad sexual, y se castiga con dos a cinco años de prisión, sin embargo, la norma tiene tal ambigüedad que se habla de dos momentos para penalizar el abuso: cuando la víctima sea menor de 16 años, y cuando sea menor de 18 años, es decir, existe incongruencia entre los dos artículos.

También se contemplan nueve agravantes para aumentar dos terceras partes de la sentencia cuando el abuso lo cometan dos o más personas; cuando el abusador se aproveche de su rango laboral; cuando el victimario se aproveche de la confianza de la víctima por relaciones familiares; cuando el abuso se comenta en un vehículo, entre otras disposiciones.

La propuesta de reforma busca elevar las penas de cárcel de 3 a 10 años, y de 9 a 20 años cuando la víctima sea menor de 18 años. A nivel nacional, este delito se castiga con entre 6 y 10 años, y hasta 200 días de multa, según el artículo 260 del Código Penal Federal.