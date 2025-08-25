Lanzan nueva app 911, multilingüe y accesible para todos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó el lanzamiento de la aplicación 911 Michoacán, en la que se podrá solicitar apoyo en tiempo real, esto en rueda de prensa encabezada por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Esta nueva aplicación se conecta directamente con el C5 Michoacán, permitiendo a los usuarios solicitar ayuda y recibirla de forma inmediata. Para ello, cuenta con un botón de pánico silencioso o también mediante su interfaz que tiene seis diferentes tipos de emergencias para reportar.