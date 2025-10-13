Michoacán

Lanzan diplomado gratuito para combatir la trata de personas en Michoacán

El tesorero estatal, Luis Navarro anunció diplomado virtual y gratuito para servidores públicos sobre el delito de Trata de Personas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través de su Dirección de Profesionalización, llevará a cabo el diplomado "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas", respaldado por el Instituto Tecnológico de Morelia y el Comité Interinstitucional en Materia de Trata de Personas de Michoacán.

El tesorero estatal, Luis Navarro, informó lo anterior tras dar a conocer que se trata de un diplomado de modalidad virtual, consistente en 120 horas, al que podrán inscribirse de manera gratuita, del 1 al 23 de octubre, las personas servidoras públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, miembros de instituciones y organismos públicos de Michoacán, y ciudadanía interesada en el tema.

Mencionó que los interesados podrán inscribirse a través del siguiente enlace:

sites.google.com/correo.michoacan.gob.mx/profesionalizacion/diplomados

Para aprobar el diplomado, se debe acreditar el 80 por ciento de la calificación en la totalidad de los módulos. La certificación estará respaldada por la Secretaría de Finanzas y Administración y el Instituto Tecnológico de Morelia.

Luis Navarro destacó que las personas que egresen del diplomado conocerán la aplicación de las disposiciones legales más relevantes en la prevención y atención de la trata de personas, identificarán el papel y las responsabilidades de las autoridades, y sabrán la importancia de la participación ciudadana en la detección y denuncia de este delito, con el compromiso de promover una cultura de respeto, legalidad y derechos humanos, con especial énfasis en la protección de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, basados siempre en la construcción de un entorno social libre y seguro.

El responsable del manejo de las finanzas públicas de Michoacán señaló que las personas son total prioridad en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien tiene interés en construir una sociedad plena en todo sentido.

