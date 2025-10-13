Lanzan diplomado gratuito para combatir la trata de personas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través de su Dirección de Profesionalización, llevará a cabo el diplomado "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas", respaldado por el Instituto Tecnológico de Morelia y el Comité Interinstitucional en Materia de Trata de Personas de Michoacán.
El tesorero estatal, Luis Navarro, informó lo anterior tras dar a conocer que se trata de un diplomado de modalidad virtual, consistente en 120 horas, al que podrán inscribirse de manera gratuita, del 1 al 23 de octubre, las personas servidoras públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, miembros de instituciones y organismos públicos de Michoacán, y ciudadanía interesada en el tema.
sites.google.com/correo.michoacan.gob.mx/profesionalizacion/diplomados
Para aprobar el diplomado, se debe acreditar el 80 por ciento de la calificación en la totalidad de los módulos. La certificación estará respaldada por la Secretaría de Finanzas y Administración y el Instituto Tecnológico de Morelia.
El responsable del manejo de las finanzas públicas de Michoacán señaló que las personas son total prioridad en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien tiene interés en construir una sociedad plena en todo sentido.
RPO