Lanzan diplomado gratuito para combatir la trata de personas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través de su Dirección de Profesionalización, llevará a cabo el diplomado "Las personas servidoras públicas ante el delito de trata de personas", respaldado por el Instituto Tecnológico de Morelia y el Comité Interinstitucional en Materia de Trata de Personas de Michoacán.

El tesorero estatal, Luis Navarro, informó lo anterior tras dar a conocer que se trata de un diplomado de modalidad virtual, consistente en 120 horas, al que podrán inscribirse de manera gratuita, del 1 al 23 de octubre, las personas servidoras públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, miembros de instituciones y organismos públicos de Michoacán, y ciudadanía interesada en el tema.