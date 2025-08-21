Lanzan alerta en Michoacán por robo de cinco cilindros con gas cloro en Querétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta dirigida a varias entidades, entre ellas Michoacán, por el robo de cinco cilindros que contienen gas cloro, un químico altamente tóxico.
La alerta fue emitida este jueves por la mañana y está dirigida a las Unidades Estatales de Protección Civil de Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán y Estado de México.
El gas cloro, identificado por la ONU con el número 1017, representa un riesgo alto, ya que puede ser letal si se inhala o entra en contacto con la piel.
Los cilindros sustraídos pertenecen a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) y estaban almacenados en la Unidad de Rebombeo de la comunidad de Viborilla, en el municipio de Colón, Querétaro.
Características de los cilindros robados:
Contenido: Gas cloro.
Capacidad: 68 kilogramos.
Color: Gris.
Estado: Dos cilindros vacíos (con 10% de residual) y tres con carga al 90%.
Números de serie: 3047793, 3047757, ISA/125, 3537414 y 763455.
Medidas implementadas:
Se notificó a las Unidades de Protección Civil por correo electrónico.
Difusión de la alerta y características de los cilindros a través de redes sociales y medios de comunicación.
Se solicita a la población no manipular ningún cilindro sospechoso y reportarlo de inmediato a las autoridades.
