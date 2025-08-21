Michoacán

Lanzan alerta en Michoacán por robo de cinco cilindros con gas cloro en Querétaro

Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta dirigida a varias entidades, entre ellas Michoacán, por el robo de cinco cilindros que contienen gas cloro, un químico altamente tóxico.

La alerta fue emitida este jueves por la mañana y está dirigida a las Unidades Estatales de Protección Civil de Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán y Estado de México.

El gas cloro, identificado por la ONU con el número 1017, representa un riesgo alto, ya que puede ser letal si se inhala o entra en contacto con la piel.

Los cilindros sustraídos pertenecen a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) y estaban almacenados en la Unidad de Rebombeo de la comunidad de Viborilla, en el municipio de Colón, Querétaro.

Características de los cilindros robados:

  • Contenido: Gas cloro.

  • Capacidad: 68 kilogramos.

  • Color: Gris.

  • Estado: Dos cilindros vacíos (con 10% de residual) y tres con carga al 90%.

  • Números de serie: 3047793, 3047757, ISA/125, 3537414 y 763455.

Medidas implementadas:

  • Se notificó a las Unidades de Protección Civil por correo electrónico.

  • Difusión de la alerta y características de los cilindros a través de redes sociales y medios de comunicación.

  • Se solicita a la población no manipular ningún cilindro sospechoso y reportarlo de inmediato a las autoridades.

