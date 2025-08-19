Lanza SSP app "911 Michoacán" para reportar emergencias

Esta nueva aplicación está vinculada al servicio de atención de emergencias del C5 Michoacán en tiempo real, y cuenta con un menú accesible que te permite solicitar apoyo según sea el tipo de incidente.

Esta plataforma digital está disponible para los sistemas operativos de iOS y Android; y también cuenta con los idiomas de español, inglés, purépecha, francés y chino, accesible para toda la ciudadanía y visitantes.

La SSP suma esfuerzos para brindar un servicio público de calidad, moderno y de vanguardia, que esté a la altura de las necesidades de la población y garantice su bienestar.

rmr