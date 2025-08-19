Michoacán

Lanza SSP app "911 Michoacán" para reportar emergencias

Está disponible para iOS y Android; idiomas en español, inglés, purépecha, francés y chino
Lanza SSP app "911 Michoacán" para reportar emergencias
ESPECIAL
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de mejorar el servicio de emergencias y de brindar una atención integral a la sociedad michoacana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha lanzado la aplicación 911 Michoacán, donde podrás reportar cualquier eventualidad de manera cómoda e inmediata.

Te puede interesar:
¡Úsalo con responsabilidad! Así funciona el 911 en Michoacán
Lanza SSP app "911 Michoacán" para reportar emergencias

Esta nueva aplicación está vinculada al servicio de atención de emergencias del C5 Michoacán en tiempo real, y cuenta con un menú accesible que te permite solicitar apoyo según sea el tipo de incidente.

Esta plataforma digital está disponible para los sistemas operativos de iOS y Android; y también cuenta con los idiomas de español, inglés, purépecha, francés y chino, accesible para toda la ciudadanía y visitantes.

La SSP suma esfuerzos para brindar un servicio público de calidad, moderno y de vanguardia, que esté a la altura de las necesidades de la población y garantice su bienestar.

rmr

grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com