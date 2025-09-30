Lanza FGE convocatoria a concurso para ocupar Direcciones de Policía de Investigación en 15 Fiscalías Especializadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió una convocatoria dirigida a todas las personas servidoras públicas de esta institución, interesadas en participar en el concurso para ocupar la titularidad de las Direcciones de Policía de Investigación de 15 Fiscalías Especializadas.
Con esta acción, signada por el Fiscal General, Carlos Torres Piña, se busca incentivar el desempeño profesional y fortalecer la labor ministerial en áreas estratégicas de procuración de justicia, y reconocer la trayectoria, capacidad y compromiso de nuestras y nuestros agentes de la Policía de Investigación, a fin de garantizar una Fiscalía más fuerte, más profesional y más cercana a la ciudadanía.
La convocatoria está abierta a las y los agentes de la Policía de Investigación con una antigüedad mínima de cinco años, para concursar por la titularidad de las siguientes Direcciones:
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto.
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género.
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos.
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Dirección de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación.
Dirección de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.
Dirección de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso.
Dirección de la Policía de Investigación del Centro de Justicia Integral para las Mujeres.
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna.
Dirección del Centro de Protección a Personas Intervinientes de la Policía de Investigación.
Dirección de la Unidad de Control de Internamiento de la Policía de Investigación.
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.
Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio.
Entre los requisitos principales se encuentran contar con título y cédula profesional, tener vigentes las evaluaciones de control de confianza, haber concluido la formación inicial para Policía de Investigación, contar con Certificado Único Policial vigente, acreditar en su caso el Servicio Militar Nacional, no haber sido condenada o condenado en sentencia firme por delito doloso, no estar suspendida, destituida o inhabilitada como persona servidora pública y presentar una carta de exposición de motivos para participar en el concurso.
La documentación requerida deberá ser enviada en formato PDF en el apartado “Concurso para titular de Dirección de Policía de Investigación”, disponible en los medios institucionales y en el siguiente enlace: https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas
La recepción estará abierta a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 3 de octubre del año en curso.
Para la revisión y evaluación de documentos se integraron una Comisión de Evaluación, integrada por el Fiscal General o quien éste designe en su representación, la Coordinación General de la Policía de Investigación, Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, Dirección General de Administración y la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos; una Comisión Especial de Entrevistas; así como la participación del Órgano Interno de Control como comisario. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos.
El proceso de selección comprenderá entrevistas, exámenes médicos, psicológicos, de conocimientos, de liderazgo, así como pruebas atléticas, todas ellas aplicadas en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado.
