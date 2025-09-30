Lanza FGE convocatoria a concurso para ocupar Direcciones de Policía de Investigación en 15 Fiscalías Especializadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió una convocatoria dirigida a todas las personas servidoras públicas de esta institución, interesadas en participar en el concurso para ocupar la titularidad de las Direcciones de Policía de Investigación de 15 Fiscalías Especializadas.

Con esta acción, signada por el Fiscal General, Carlos Torres Piña, se busca incentivar el desempeño profesional y fortalecer la labor ministerial en áreas estratégicas de procuración de justicia, y reconocer la trayectoria, capacidad y compromiso de nuestras y nuestros agentes de la Policía de Investigación, a fin de garantizar una Fiscalía más fuerte, más profesional y más cercana a la ciudadanía.

La convocatoria está abierta a las y los agentes de la Policía de Investigación con una antigüedad mínima de cinco años, para concursar por la titularidad de las siguientes Direcciones: