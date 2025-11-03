Lamento la pérdida de Carlos Manzo, alcalde joven echado para adelante: Bedolla

Ante medios de comunicación en Casa Michoacán, apuntó que Carlos Manzo Rodríguez, quien llegó el año pasado como alcalde por la vía independiente, era un hombre decidido y humano que sabía todos los días que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia.

"Reitero mi profundo pesar por la muerte del presidente Carlos Manzo. Lamento mucho la pérdida de un alcalde joven, echado para adelante, decidido y humano, que sabía todos los días que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia", expresó.

Agregó que había una buena relación entre el edil y él, además de coordinación con el gabinete estatal; no obstante, apuntó que asumen la responsabilidad para sacar adelante al municipio y que el o la siguiente presidenta municipal, de acuerdo con lo que decida el Cabildo, será respaldado.

"No los dejaremos solos o solas y trabajaremos de la mano con el movimiento independiente que fundó Carlos Manzo, La Sombreriza", añadió el mandatario estatal.

rmr