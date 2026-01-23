Lamenta Jucopo muerte de intérpretes de LSM y exige esclarecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los integrantes, así como el personal de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo), que preside la diputada Fabiola Alanís, lamentan profundamente la muerte de dos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) que colaboraban en distintas dependencias, incluido el Poder Legislativo de Michoacán, así como de su hija menor de edad, quienes se encontraban desaparecidos desde el pasado 15 de enero.

Ambos prestaban un servicio fundamental para garantizar la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad auditiva, y su muerte genera una profunda preocupación en el Congreso estatal, en el personal que laboraba con ellos y en quienes reconocemos el valor de su trabajo a favor de la inclusión y la igualdad.

Desde este Poder Legislativo reiteramos nuestro solidario abrazo para las familias, amigos y colaboradores de las víctimas, y expresamos nuestra preocupación por las circunstancias en torno a su desaparición y fallecimiento.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, hace un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que, en el marco del debido proceso y con enfoque de derechos humanos, se esclarezcan estos hechos sin dilación, a fin de que se determinen las causas de la desaparición y muerte de los colaboradores del Poder Legislativo.