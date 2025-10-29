Lago de Cuitzeo alcanza 65% de almacenamiento tras lluvias; preparan limpieza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Considerado como uno de los humedales más importantes de México, el lago de Cuitzeo se resiste a morir; hoy hay esperanza para su rescate y se prevé que en quince días se inicien los trabajos que anunció el Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión de Pesca (Compesca).
En entrevista, la alcaldesa de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, comentó que el trabajo inicial será la limpieza de 60 hectáreas de chuspata, pero que es necesario que haya una inversión mayor para evitar que el lago se seque.
La estrategia de limpieza de los canales de navegación, refirió, es la principal acción con el trabajo que se realizará, a fin de que pueda fluir el agua a los dos costados de la calzada, por lo que comentó que el inicio de los trabajos será en quince días, toda vez que la maquinaria acuática especializada tiene que moverse y toma su tiempo.
Comentó que la temporada de lluvias fue benéfica para el lago, debido a que cuenta con un almacenamiento del 65 por ciento, por lo que estos trabajos permitirán que no baje el nivel y se pueda recuperar.
En los últimos años se han implementado acciones de conservación como la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales, la instalación de biodigestores y programas de educación ambiental.
Sin embargo, el sitio enfrenta amenazas como el cambio de uso de suelo para la agricultura, ganadería y urbanización; la contaminación por aguas residuales que siguen llegando de Morelia, pesticidas y fertilizantes; la sobreexplotación hídrica y desecación; así como la presencia de especies invasoras.
A lo anterior, Milán Pintor comentó que se tiene que buscar los convenios de colaboración para que haya un compromiso por parte de todas las autoridades y no solo quede en promesa el rescate del lago.
Indicó que desde 2021 ha trabajado para atender este cuerpo de agua. Sin embargo, la falta de presupuesto ha ocasionado que aquellos ambientalistas y científicos que cuentan con proyectos se alejen.
Con esto, resaltó que los trabajos que están por iniciar permitirán que haya una conservación, rehabilitación y mantenimiento de las zonas de pesca en el lago de Cuitzeo.
De acuerdo con la Compesca, se busca contribuir a mejorar la hidrodinámica del lago, facilitar la navegación de embarcaciones y fortalecer las actividades pesqueras y económicas de las comunidades ribereñas.
Es de mencionar que el Ayuntamiento Municipal de Cuitzeo buscará que los trabajos de conservación, rehabilitación y mantenimiento se concreten con la población del municipio y sus alrededores, tal y como sucedió en el lago de Pátzcuaro con el programa de empleo temporal.
rmr