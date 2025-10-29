Lago de Cuitzeo alcanza 65% de almacenamiento tras lluvias; preparan limpieza

Comentó que la temporada de lluvias fue benéfica para el lago, debido a que cuenta con un almacenamiento del 65 por ciento, por lo que estos trabajos permitirán que no baje el nivel y se pueda recuperar.

En los últimos años se han implementado acciones de conservación como la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales, la instalación de biodigestores y programas de educación ambiental.

Sin embargo, el sitio enfrenta amenazas como el cambio de uso de suelo para la agricultura, ganadería y urbanización; la contaminación por aguas residuales que siguen llegando de Morelia, pesticidas y fertilizantes; la sobreexplotación hídrica y desecación; así como la presencia de especies invasoras.

A lo anterior, Milán Pintor comentó que se tiene que buscar los convenios de colaboración para que haya un compromiso por parte de todas las autoridades y no solo quede en promesa el rescate del lago.

Indicó que desde 2021 ha trabajado para atender este cuerpo de agua. Sin embargo, la falta de presupuesto ha ocasionado que aquellos ambientalistas y científicos que cuentan con proyectos se alejen.

Con esto, resaltó que los trabajos que están por iniciar permitirán que haya una conservación, rehabilitación y mantenimiento de las zonas de pesca en el lago de Cuitzeo.