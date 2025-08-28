Lago de Camécuaro albergará festejo del Día de la Artesana y Artesano Michoacano: Casart

Morelia, Michoacán (MiMoreia.com).- Con motivo de la celebración del Día de la Artesana y Artesano Michoacano, el próximo 20 de septiembre más de 3 mil personas artesanas provenientes de 64 comunidades se darán cita en el lago de Camécuaro, en el municipio de Tangancícuaro, informó Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart).

En conferencia de prensa, el titular de la Casart informó que se rendirá homenaje a la labor artesanal de todo el estado y se reconocerá a 64 personas artesanas con más de 25 años de trayectoria, con estímulos económicos por un monto total de 160 mil pesos.

El edil de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, informó que a solicitud de la comunidad de San José de Gracia, que pertenece a ese municipio, es que se hizo la propuesta para que fueran sede de dicha celebración y en busca del mejor espacio para el evento se acordó que fuera en el lago de Camécuaro, donde se espera que el sector artesanal del estado disfrute de su festejo.

En tanto la presidenta de al Unión Estatal de Artesanos de Michoacán (Uneamich), María Emilia Reyes Oseguera, anunció que se llevará a cabo el tradicional desfile donde sus compañeras y compañeros artesanos portarán su indumentaria tradicional, además de bailar en compañía de las bandas de música y de la danza tradicional de Los Kúrpites. Agregó que la Casart premiará a los tres mejores contingentes con un diploma y un estímulo económico de 2 mil pesos.

La artesana de Patamban, Alma Janet Herrera Contreras y el artesano de la localidad de San José de Gracia, Daniel Gutiérrez Aguila, comentaron que esta celebración es algo muy emotivo para todo el sector artesanal, ya que conviven, bailan y hacen el tradicional truque con sus compañeros.