Laboratorio de Química de la FGE detecta sangre incluso tras intentos de ocultarla

Durante un recorrido con medios, Claudia Gabriela Torres Montoya, encargada de la unidad, explicó cómo la quimioluminiscencia revela evidencia clave en investigaciones.

"En los lugares donde se comete un crimen, las manchas de sangre son un indicio común. Aunque los responsables intenten ocultarlas limpiando, lavando o escondiéndolas, contamos con procedimientos para detectar tanto sangre visible como sangre lavada u oculta mediante reactivos de quimioluminiscencia", dijo.

La experta detalló que los principios de la criminalística garantizan que siempre queda un indicio:

“No hay manera de eliminar completamente los rastros de sangre. Aunque se limpie con químicos o se cambien losetas, nuestros peritos químicos encuentran diferencias, como hendiduras con sangre”.