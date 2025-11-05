"La violencia nunca será el camino": alcaldesa de Apatzingán condena quemas en Palacio Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola, reapareció la mañana de este miércoles a través de un video en redes sociales oficiales, luego de permanecer sin actividad tras los disturbios registrados la noche del lunes en el Palacio Municipal.
En su mensaje, la alcaldesa condenó enérgicamente los hechos ocurridos, asegurando que lo vivido "no solo fue un ataque a un edificio, fue una agresión que ofende el esfuerzo de campesinos, comerciantes, profesores y de todos los que día a día trabajan por un Apatzingán en paz".
Asimismo, reafirmó su postura contra cualquier manifestación violenta, al tiempo que reiteró que su gobierno mantendrá las exigencias de justicia por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo.
La alcaldesa también informó que el gobierno municipal mantiene coordinación con autoridades estatales para garantizar la seguridad de las familias apatzinguenses. Indicó que la mayoría de las áreas del Ayuntamiento siguen operando con normalidad, mientras que otras están en proceso de restablecimiento.
“Este pueblo y este gobierno no se paraliza. Apatzingán deberá salir adelante porque somos un pueblo fuerte, solidario y valiente”, subrayó.
Finalmente, Fanny Arreola agradeció a la ciudadanía por su apoyo y solidaridad en medio de los hechos recientes. Aseguró que su administración seguirá trabajando con la frente en alto, con apego a la legalidad y el compromiso de reconstruir lo que pertenece a todos.
