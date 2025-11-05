"La violencia nunca será el camino": alcaldesa de Apatzingán condena quemas en Palacio Municipal

La alcaldesa también informó que el gobierno municipal mantiene coordinación con autoridades estatales para garantizar la seguridad de las familias apatzinguenses. Indicó que la mayoría de las áreas del Ayuntamiento siguen operando con normalidad, mientras que otras están en proceso de restablecimiento.

“Este pueblo y este gobierno no se paraliza. Apatzingán deberá salir adelante porque somos un pueblo fuerte, solidario y valiente”, subrayó.

Finalmente, Fanny Arreola agradeció a la ciudadanía por su apoyo y solidaridad en medio de los hechos recientes. Aseguró que su administración seguirá trabajando con la frente en alto, con apego a la legalidad y el compromiso de reconstruir lo que pertenece a todos.