La Universidad Michoacana está firme, con rumbo y futuro sustentable: Yarabí Ávila

Ávila González sostuvo que presentar el Tercer Informe de Actividades correspondiente al 2025 y hacerlo en el último tramo de la Rectoría es mucho más que un acto administrativo, tras señalar que es, un ejercicio de memoria, de responsabilidad y de compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro de la Universidad Michoacana.

La rectora manifestó que gobernar la Máxima Casa de Estudios ha sido el honor más grande de su vida profesional, “para el equipo que me acompaña ha sido una etapa de profunda gratitud, de transformación no solamente para nuestras vidas sino también para la comunidad que servimos con la tranquilidad de dejar un legado”.

Compartió que estar al frente de la UMSNH también ha sido una de las tareas más complejas, “pero lo hemos hecho con la convicción de que es posible transformar sin destruir, renovar sin abandonar y modernizar sin olvidar”.

La rectora Yarabí Ávila indicó que cuando se habla de transformación en la casa de estudios, no se habla de cambiar por cambiar, sino de rescatar la esencia nicolaita, “el humanismo que nos define, la excelencia que nos distingue y la responsabilidad social que nos convoca”.

En este sentido, apuntó que este informe es un testimonio vivo de que cuando una comunidad universitaria se une en un proyecto común lo imposible se vuelve realidad. “Les presento los resultados de días de trabajo, de compromiso, en el que pasamos de la contingencia a la planeación, del desorden a la certeza y no solamente financiera, de la carencia a la estabilidad y de la vulnerabilidad a la fortaleza, de la comunicación unilateral a diálogos de construcción comunitaria, y lo más importante es que lo hicimos juntos y juntas, porque esta Universidad no es de una sola persona es de todas y todos ustedes”.

BCT