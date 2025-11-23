La UMSNH suma el Tianguis de la Ciencia al Plan Michoacán

La rectora de la Máxima Casa de Estudios, Yarabí Ávila González refrendó el firme compromiso de la institución de sumar esfuerzos con todos los sectores para contribuir al progreso del Estado, por lo que manifestó que aunado a las acciones que la Máxima Casa de Estudios realizará para participar activamente en el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, llevará a cabo esta actividad que incluye un amplio programa.

“Las y los nicolaitas somos una familia fuerte y queremos que nuestras y nuestros jóvenes, niñas y niños tengan un futuro prometedor y que hoy cuenten con un desarrollo pleno, por ello estamos trabajando en equipo con un gran compromiso con la sociedad que confía en la Universidad Michoacana”, sostuvo la rectora Ávila González.

La extensión del Tianguis de la Ciencia permitirá acercar a las y los asistentes con los trabajos de investigación científica que se realizan en la UMSNH, a través de un programa interactivo y lúdico que se desarrollará con exposiciones, talleres, videos, obras de teatro, visitas a laboratorios, experimentos y diversas acciones encaminadas a presentar la ciencia de manera divertida a las infancias y a las juventudes con una apertura al público en general.