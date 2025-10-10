La tienda Michoacán de Origen te espera con más de 60 marcas locales: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a cargo de Claudio Méndez Fernández informó que la tienda Michoacán de Origen ya se encuentra abierta al público, un espacio permanente ubicado en la casona anexa al Teatro Mariano Matamoros, ubicada en el Abasolo 70, en el corazón del Centro Histórico de Morelia.

En este punto de encuentro con la identidad michoacana, 66 marcas locales exhiben y comercializan productos con calidad certificada y sello de origen, entre ellas Botanas Fryen, Carnitas Cui Cui, Black Beard, La Amargura, Dulzura del Campo, Kutzo, Delicias Gourmet, La Bru, Tlaximaloyan y Kesaa, así como productores de queso, botanas, repostería, salsas y artículos representativos del estado.