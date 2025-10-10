La tienda Michoacán de Origen te espera con más de 60 marcas locales: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a cargo de Claudio Méndez Fernández informó que la tienda Michoacán de Origen ya se encuentra abierta al público, un espacio permanente ubicado en la casona anexa al Teatro Mariano Matamoros, ubicada en el Abasolo 70, en el corazón del Centro Histórico de Morelia.
En este punto de encuentro con la identidad michoacana, 66 marcas locales exhiben y comercializan productos con calidad certificada y sello de origen, entre ellas Botanas Fryen, Carnitas Cui Cui, Black Beard, La Amargura, Dulzura del Campo, Kutzo, Delicias Gourmet, La Bru, Tlaximaloyan y Kesaa, así como productores de queso, botanas, repostería, salsas y artículos representativos del estado.
El titular de la Sedeco destacó que este nuevo espacio consolida la presencia de la marca Michoacán de Origen y acerca a los visitantes a la riqueza productiva y cultural del estado. “Esta tienda es una ventana viva que proyecta el talento y la creatividad de nuestras y nuestros productores. Aquí se reúne la esencia de Michoacán, con productos que cuentan historias y representan nuestro orgullo”, expresó.
Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, la tienda permanecerá abierta en un horario de 10:00 a 22:00 horas. Posteriormente, el horario regular para el público será de 10:00 a 18:00 horas, con entrada libre.
Este espacio refuerza el compromiso del Gobierno del Estado con el impulso al emprendimiento, la producción local y el consumo responsable, en un entorno que une economía, cultura y tradición.
mrh