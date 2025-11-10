La sensibilidad de la presidenta Sheinbaum está a la vista: Bedolla, sobre Uruapan

En rueda de prensa este lunes en Casa Michoacán, el jefe del Ejecutivo estatal, y después de reunirse con la presidenta y presentar desde Ciudad de México el Plan Michoacán, mencionó que desde la federación continúa el apoyo para el municipio de donde era el exedil, Carlos Manzo Rodríguez.

"Es relevante que a pocos días de la muerte de Carlos haya interés de este nivel. La sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum está a la vista, entiende la dimensión de este tema", mencionó.

Agregó que entienden las manifestaciones de enojo y las exigencias de justicia; no obstante, apuntó que están trabajando desde la semana pasada con el gobierno independiente de Uruapan y con la presidenta Grecia Quiroz.

"Hoy estarán en Uruapan Gladyz Butanda, para obras públicas de interés para la presidenta. Se reactivarán las obras públicas. Lo que hemos platicado con Grecia es que todos los compromisos que teníamos de acompañamiento y apoyo de obras públicas, servicios municipales con Carlos, lo vamos a trabajar con ella", apuntó Ramírez Bedolla.

rmr