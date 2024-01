”La prioridad del PRI Michoacán es el proyecto de Xóchitl Gálvez”: Memo Valencia

Memo Valencia insistió en que, en Michoacán no transitará el tricolor con quien busque caminar con el Partido Encuentro Social, porque ellos van con Morena, y “aquí en tiempos de guerra, en tiempos de confrontación, en tiempos donde está en riesgo el futuro de la nación, no hay espacio para tibios, cualquiera que vacile está traicionando el futuro de la coalición”.

Finalmente, ofreció a las y los priistas “la certeza de que nos va a ir muy bien y de que el PRI nuevamente dará la batalla en esta lucha que se avecina”.

En esta Primera Sesión Ordinaria, se contó con la presencia virtual y presencial de priistas distinguidos quienes también son consejeros, como el ex gobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí, diputados locales y federales, alcaldes, presidentes de Comités Municipales, ex presidentes del PRI Michoacán, como Jaime Rodríguez López, y Valentín Rodríguez, ex presidente municipal de Tacámbaro.