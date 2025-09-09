La presidenta Claudia Sheinbaum rendirá cuentas en Morelia, confirma gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Morelia el próximo domingo 14 de septiembre, como parte de su gira de rendición de cuentas de su primer año de gobierno, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista para medios de comunicación, el mandatario estatal adelantó que el evento de la titular del Poder Ejecutivo federal será en el Pabellón Don Vasco, de la capital michoacana, a las 10:00 horas.

El titular del Poder Ejecutivo estatal indicó que, desde el gobierno del estado, están listos para recibir a la mandataria federal en su quinta visita a la entidad.