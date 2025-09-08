La presidenta Claudia Sheinbaum rendirá cuentas a Michoacán, anuncia gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su gira de rendición de cuentas por su primer año de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará Michoacán este mes de septiembre, informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal indicó que la visita de la titular del Poder Ejecutivo federal será el 14 de septiembre, aunque no precisó en qué municipio se llevará a cabo el evento.