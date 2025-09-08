Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum rendirá cuentas a Michoacán, anuncia gobernador

El gobernador confirmó la fecha de la visita de la mandataria federal, que será el 14 de septiembre
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su gira de rendición de cuentas por su primer año de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará Michoacán este mes de septiembre, informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal indicó que la visita de la titular del Poder Ejecutivo federal será el 14 de septiembre, aunque no precisó en qué municipio se llevará a cabo el evento.

La mandataria federal inició su gira de rendición de cuentas en entidades como Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

