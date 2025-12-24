La política como acto de dignidad: trabajo legislativo y territorial con las personas al centro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El trabajo en el Senado de la República no se mide únicamente en meses ni en sesiones, sino en las causas defendidas, en el contacto directo con el pueblo y en la convicción de que la política puede y debe ser un acto de dignidad.

Desde su llegada al Senado, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, la humanista michoacana, ha asumido una responsabilidad clara: no olvidar de dónde viene ni a quién se debe. Con esa convicción, ha impulsado una agenda centrada en los derechos humanos, la igualdad sustantiva y el fortalecimiento de la educación y la cultura como pilares fundamentales para la paz y la justicia social.

Desde la Comisión de Derechos Humanos, ha sostenido una postura firme y coherente: los derechos no se negocian, se garantizan. Cada iniciativa presentada, cada posicionamiento y cada debate han tenido como eje poner a las personas en el centro de la acción pública.

El trabajo, sin embargo, no se limita al ámbito legislativo. El verdadero pulso de la transformación se encuentra en el territorio: en las comunidades, en las escuelas, en el acceso a los libros y en la organización colectiva que mantiene viva la esperanza. Es ahí donde se construye el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, atendiendo las causas de fondo y no administrando el abandono.