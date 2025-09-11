La nueva realidad de Michoacán la construimos autoridades y sociedad: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 47 meses de gestión, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha rescatado la esencia de Michoacán, a través del restablecimiento del orden, la recuperación de la estabilidad, el impulso a la educación, el desarrollo de obras de infraestructura de impacto colectivo, el cumplimiento de las obligaciones y el manejo transparente de las finanzas públicas.

Así lo declaró el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, ante integrantes de las 18 agrupaciones que forman el Consejo Profesional de Empresarios de México, quien resaltó la importancia de la iniciativa privada en el dinamismo económico, la generación de empleos y el engrandecimiento del estado y del país.