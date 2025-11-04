La migración de la mariposa monarca y su papel ecológico en los bosques de Michoacán

Durante el invierno 2024–2025 se observó un incremento del 99% en la superficie ocupada por las monarca en comparación con la temporada previa, informó Pedro Álvarez-Icaza Longoria, titular de la Conanp. Señaló que este crecimiento estuvo vinculado a condiciones climatológicas más favorables, con una sequía menos intensa durante la migración.

En total, se registraron 8 colonias de mariposas Monarca:

3 en Michoacán

5 en el Estado de México

Sumando 1.79 hectáreas de bosque.

La mayor colonia se localizó en el ejido El Rosario, Michoacán (0.998 ha), uno de los santuarios más emblemáticos y visitados del país.

Una especie que requiere protección compartida

A pesar de este repunte, los especialistas subrayan que la población de mariposa monarca enfrenta amenazas persistentes: pérdida de hábitat, uso de agroquímicos y cambios en los patrones climáticos.

Por ello, desde el 1 de enero de 2025 está en marcha la Alianza Científica Trinacional para la Conservación de la Mariposa Monarca, en la que México, Estados Unidos y Canadá trabajan de manera coordinada en monitoreo, reforestación, protección del algodoncillo y educación ambiental.

Un llamado a la ciudadanía

En Michoacán, santuarios como El Rosario, Sierra Chincua y Senguio se preparan para recibir visitas entre noviembre y febrero. Sin embargo, autoridades ambientales piden que el turismo sea responsable para no alterar los ecosistemas.

La mariposa monarca es un indicador ambiental: su bienestar refleja la salud de los bosques, los campos y el clima.

Protegerla no sólo es salvar a una especie, sino preservar la memoria migratoria de un continente entero.

